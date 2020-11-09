Александр Ерохин: «Ехал в сборную с хорошим настроением»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в интервью пресс-службе сборной России заявил, что был рад вызову в национальную команду.

— О вызове в сборную узнал из опубликованного списка, — заявил Ерохин. — Конечно, был очень рад. Давно не был в сборной — соскучился по атмосфере. С хорошим настроением ехал сюда. Атмосфера в Новогорске всегда хорошая. Возвращаешься, как домой, после чемпионата мира. Поэтому все здесь знакомо и понятно.

Тренеры подскажут, где им нужно будет меня использовать. Готов помочь. Главное помогать команде, а в каком качестве — второстепенно.