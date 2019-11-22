Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин после жеребьевки первой части жеребьевки группового турнира Евро-2020, по итогам которой стало известно, что команда Станислава Черчесова в группе B проведет два матча дома (Санкт-Петербург) и одну игру с Данией на выезде (Копенгаген), выразил мнение, что игрокам гарантирована теплая поддержка при своих трибунах.

— Конечно, хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге — это отлично, — приводит слова Ерохина пресс-служба РФС. — Здесь очень хорошо болеют, это видно на матчах и «Зенита», и сборной России. Уверен, что атмосфера на трибунах стадиона «Газпром Арена» будет потрясающей. Теплая поддержка в Санкт-Петербурге нам гарантирована, и она поможет сборной России добиться положительного результата.

Сборная России также сыграет в группе c Бельгией. Четвертый соперник России по группе определится 30 ноября во время жеребьевки. Это будет Финляндия или Уэльс.

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