Александр Дюков: «Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с Черчесовым»

Президент РФС Александр Дюков высказался о новом контракте для главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он отметил, что новое соглашение может быть подписано в ближайшее время.

— Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт с Черчесовым, — сказал Дюков. (Евгений Белоусов)

Текущее соглашение специалиста заключено до конца Евро-2020 с опцией продления на два года, до ЧМ-2022.