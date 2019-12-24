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Александр Дюков: «Уважаю «Фратрию», но они опоздали»

16:50
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Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС прокомментировал ситуацию с заявлением движения «Фратрия» по поводу билетов на ЧЕ-2020.

— Что касается заявления «Фратрии» — уважаю это движение, они отлично поддерживают команду, — сказал Дюков. — Но обращение поступило 9 декабря, а мы уже 3-го декабря всю нашу квоту билетов разыграли. Программа розыгрыша промокодов была уже утверждена с УЕФА. Сейчас пытаемся получить от УЕФА дополнительные билеты, чтобы активные болельщики смогли поддержать команду.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своем официальном сайте выразило недовольство билетной программой на чемпионат Европы-2020. (Дмитрий Гирин)

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