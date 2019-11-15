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Александр Дюков: «Совмещение Черчесова? Я отношусь к этому негативно»

15:10
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Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности совмещения Станиславом Черчесовым работы в сборной и клубе. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2016 года.

—Я отношусь к этому негативно. Вопросам сборной он посвящает все время. Я не понимаю, что даже физически совмещение невозможно, — сказал Дюков. (Дмитрий Зимин)

Под руководством Черчесова сборная России не вышла из группы на Кубке конфедераций-2017, на чемпионате мира-2018 добралась до четвертьфинала, а также досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии Евро-2020.

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