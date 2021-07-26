Александр Дюков: «РФС делает то, что делают датчане, но они это начали еще в 2001 году»

Глава РФС Александр Дюков на пресс-конференции, посвященной назначению Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, рассказал о реформировании российского футбола.

«Если сборная не попадет на ЧМ, это будет ответственность и РФС, и моя личная профессиональная ответственность, — отметил Дюков. — Но давайте будем объективными. Проблемы сборной идут не одно десятилетие. Это результат проблем в детско-юношеском футболе и системе подготовки спортивного резерва. Без реформ в этом направлении нам трудно рассчитывать на долгосрочный успех нашего футбола. Система нашего футбольного хозяйства должна быть изменена. К сожалению, в предыдущие годы мы сделали мало. Продвинулись только в плане инфраструктуры, благодаря ЧМ-2018. А по тем же манежам и полям мы все еще сильно уступаем.

То же самое касается наших тренеров, и системы детско-юношеских соревнований, а также массовости нашего футбола. Нужно дать возможность каждому желающему ребенку заниматься футболом. Мы реализуем десятки образовательных программ, провели аттестацию школ, проводим реформу юношеских соревнований и лиг по разным регионам. Также продвигаем проекты по развитии массовости футбола. Нужно время, чтобы все эти реформы принесли результат. Мы делаем один в один то, что делают датчане, но они это начали делать еще в 2001 году. Важно также, чтобы наш профессиональный футбол тоже менялся, здесь многое зависит от тренеров всех клубов».