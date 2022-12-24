Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:28

Дюков: «Обсуждал с Карпиным вопрос перехода в Азию — он скорее поддерживает эту идею»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина по поводу перехода российского футбола в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею перехода в Азию. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-obsuzhdal-s-karpiny-m-perehod-v-aziyu-on-skoree-podderzhivaet-e-tu-ideyu/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
2
3
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
World Athletics продлила нейтральные статусы российским легкоатлетам, получившим их в 2022 году
В Госдуме отреагировали на проведение турнира УЕФА в Волгограде: «Они попытаются выстроить новые отношения с нами»
Журова — о турнире УЕФА в Волгограде: «Видимо, они решили быть вне политики»
Президент «Урала» — о возможном переходе в Азию: «Хотелось бы играть в Европе»
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Гладилин считает, что РФС должен согласовать переход в Азиатскую конфедерацию с УЕФА
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Рашид Рахимов считает, что нужно повременить с решением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»
Дюков о возможном участии России в Кубке Америки: «Шансы крайне низкие»
В Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин считает, что РФС должен согласовать переход в Азиатскую конфедерацию с УЕФА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости