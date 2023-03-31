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Сегодня, 16:00

Дюков: «У Малкома и Клаудиньо должно появиться российское футбольное гражданство»

Дюков рассказала, как относится к возможному приглашению Малкома и Клаудиньо в сборную России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, как относится к возможному приглашению Малкома и Клаудиньо в сборную России.

«Прежде всего, у них должно появиться российское футбольное гражданство, после этого можно что-либо обсуждать. Они приняли решение стать гражданами России. Речь не шла именно о получении футбольного гражданства. Я это с ними не обсуждал. Но если граждане другой страны принимают такое решение, я как гражданин России могу это только приветствовать. А дальше, если они смогут играть за сборную, решение будет за главным тренером», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Дюков
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