Дюков о выборах президента РФС: «Принял решение. Есть время, чтобы объявить о нем»
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о желании баллотироваться на выборах главы организации.
— Известна ли дата выборов президента РФС?
— Решение по дате будет принято на заседании Исполкома в ноябре.
— Будете баллотироваться?
— Решение я принял, но у меня еще есть время, чтобы объявить о нем.
«Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова
Выборы на пост главы РФС пройдут в 2025 году. Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок.
Новости