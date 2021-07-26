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Александр Дюков - о Карпине в сборной России: «Основная задача — прохождение отбора на ЧМ»

14:53
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава РФС Александр Дюков рассказал о главной задаче сборной России.

«Сейчас основная задача — прохождение отбора на ЧМ, но никто не снимает с повестки вторую задачу — построение новой сборной, которая будет конкурентоспособной уже на Евро-2024. Краткосрочный контракт этому никак не противоречит. Происходящее никак не повлияет на долгосрочные задачи по построение новой сборной. Мы рассчитываем, что пройдем на ЧМ в Катар и продолжим работу с Карпиным, но в любом случае это не будет противоречием.

Развитие «Ростова» при нем соответствует европейскому уровню по многим факторам. Команда играет агрессивно, компактно и не жмется к своим воротам. «Ростов» умеет контратаковать и быстро доставлять мяч в атаку. Это то, что мы видели в исполнении ведущих сборных на Евро. В такой футбол и пытается играть «Ростов». Наши взгляды на футбол совпадают, поэтому даже в случае краткосрочного пребывания Валерия Георгиевича, он даст импульс для развития новой команды. Он продолжит работу Черчесова в этом направлении. И надеюсь, мы придем к новому, современному футболу».

В сентябре сборная России проведет отборочные матчи к ЧМ-2022. Команда 1 сентября сыграет с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой.

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