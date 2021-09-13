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Александр Дюков: «Очень жаль, что Фернандес заканчивает карьеру в сборной России»

14:21
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

53-летний Дюков пожелал успешной клубной карьеры 30-летнему футболисту, а также назвал его одним из лидеров национальной команды.

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола.

Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере!" — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

В общей сложности в сборной России Фернандес провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214359

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