Александр Дюков: «Надо ставить перед собой задачу выйти из группы»
21:32
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о задачах сборной России на предстоящем турнире.
Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).
— Ближайший турнир, в котором нам надо принять участие, это именно групповой турнир Евро, — сказал Дюков. — Прежде всего, нам надо ставить перед собой задачу выйти из группы. После того как это задача будет решена, будем ставить перед собой новые цели и новые задачи. (Дмитрий Зеленов)
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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