Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Александр Дюков: «Надо ставить перед собой задачу выйти из группы»

21:32
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о задачах сборной России на предстоящем турнире.

Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).

— Ближайший турнир, в котором нам надо принять участие, это именно групповой турнир Евро, — сказал Дюков. — Прежде всего, нам надо ставить перед собой задачу выйти из группы. После того как это задача будет решена, будем ставить перед собой новые цели и новые задачи. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

Опрос

проголосовало: 2285
Все опросы
Какое место сборная России займет в группе B на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир