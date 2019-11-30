Александр Дюков: «Надо ставить перед собой задачу выйти из группы»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о задачах сборной России на предстоящем турнире.

Россияне сыграют в группе B с Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург), Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).

— Ближайший турнир, в котором нам надо принять участие, это именно групповой турнир Евро, — сказал Дюков. — Прежде всего, нам надо ставить перед собой задачу выйти из группы. После того как это задача будет решена, будем ставить перед собой новые цели и новые задачи. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп