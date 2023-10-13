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Адвокат Добровинский: «Россию вернут в международные турниры в срок до двух лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат Александр Добровинский высказался о сроках возвращения сборной России на международные турниры.

«Первая сборная живет вместе со своей страной и, наоборот, страна живет вместе с первой сборной, — цитирует Добровинского «РБ Спорт». — В то же время МОК временно вообще отстранил Россию. Я думаю, что это все закончится вместе с конфликтом на Украине, когда будет подписано некое мировое соглашение. И я очень надеюсь, что это произойдет скоро, к этому очень много предпосылок, но мы здесь уже уходим в политику. Мой прогноз: сборную России вернут в международные турниры в срок до двух лет».

12 октября сборная России обыграла в товарищеском матче Камерун (1:0).

26 сентября 2023 года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. 4 октября ФИФА приняла аналогичное решение.

10 октября стало известно, что УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
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