Черников назвал Дзюбу весельчаком: «Ни разу не видел, чтобы он грустил»

Полузащитник сборной России и «Краснодара» Александр Черников поделился впечатлениями от присутствия в национальной команде форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

— Какая атмосфера в команде была с появлением Дзюбы?

— Хорошая была атмосфера, — сказал Черников «Известиям». — Все эти дни мы серьезно готовились к матчу с Гренадой. И Артем — не исключение. Разумеется, после игры все поздравили его с рекордом. Понимали с самого начала, что ему до этого остался один гол. Дзюба здорово реализовал свой момент. И мы очень порадовались за него.

— Вы впервые были с Дзюбой в одной команде. Какое он впечатление произвел за дни сбора?

— Весельчак (улыбается). Просто открытый человек — очень общительный, веселый, добрый. Лично я ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый.

19 марта 36-летний Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0). Нападающий единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

20 марта Дзюба покинул расположение сборной и не сыграет с Замбией 25 марта.