Алаев — матчах сборной России во Вьетнаме: «Никто не мог предвидеть тайфун»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во Вьетнаме.

«Непростая поездка. Но никто не мог предвидеть тайфун. Но я застал период, когда был генсеком и мы жили в изоляции. Соперника найти тяжело. Приходится летать во Вьетнам. Надеюсь, найдем достойных соперников для следующих матчей. Играть в России? Есть много нюансов. Коллеги ищут баланс. Мы же играли дома, сейчас поехали на выезд», — сказал Алаев.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.