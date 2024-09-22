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Алаев — матчах сборной России во Вьетнаме: «Никто не мог предвидеть тайфун»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во Вьетнаме.

«Непростая поездка. Но никто не мог предвидеть тайфун. Но я застал период, когда был генсеком и мы жили в изоляции. Соперника найти тяжело. Приходится летать во Вьетнам. Надеюсь, найдем достойных соперников для следующих матчей. Играть в России? Есть много нюансов. Коллеги ищут баланс. Мы же играли дома, сейчас поехали на выезд», — сказал Алаев.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Алаев
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