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Алаев: «Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной»

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Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о том, что ему интереснее тренироваться в команде, чем играть в сборной против Вьетнама.

«Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — приводит слова Алаева Sport24.

Несмотря на заявление Глушенков попал в расширенный состав сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Как отметил главный тренер команды Валерий Карпин, он хочет поговорить с игроком «Зенита» «глаза в глаза».

Валерий Карпин и&nbsp;Максим Глушенков. «Я хочу поговорить с ним глаза в глаза». Карпин вызвал Глушенкова в сборную России

Источник: Sport24
Валерий Карпин
Александр Алаев
Максим Глушенков
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