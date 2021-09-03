Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия.

«Жду только победы от наших ребят. Матч с Хорватией вселил уверенность. Карпин сделал новую команду, за которой интересно наблюдать. Мне очень понравилась молодежь: Дивеев, Захарян, Самошников. Арсен может стать лидером сборной, видно, что у него футбольный склад ума. С первого места выйти можем, нужно выиграть все свои матчи и ждать осечки от хорватов.

Дмитрий Баринов будет капитаном в завтрашнем матче с Кипром? Очень рад за него. Карпин предупреждал, что капитан будет не один. Правильное педагогическое решение от главного тренера. Думаю, что сам Дима не ожидал такого поворота событий. Главное, чтобы он на радостях не нахватал карточек. У него есть лидерские качества, очень важно будет завтра их проявить", — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.