Акинфеев считает, что не стоит винить Смолова, который не забил пенальти в серии с Хорватией

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что не стоит винить нападающего "Локомотива" Федора Смолова, который не смог реализовать пенальти в матче 1/4 чемпионата мира-2018 против команды Хорватии. Он отметил, что форвард также сделал мужской поступок – извинился в раздевалке и перед страной.

– Считаю, что Смолов не виноват, то есть, в плане удара он, может, где-то и виноват, но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил, – сказал Акинфеев в интервью пресс-службе РФС. – У меня такое было после Кореи, когда я на улицу не мог выйти, когда все гнобят. Это нормальная история, и здесь ты не должен показывать свою слабость, нельзя дать себя размазать.

Здесь, в этом элементе, он совершил глупость. Ну и что теперь, теперь мы должны повесить на Федю, что ядерная боеголовка куда-то полетела из-за его пенальти? Если ты делаешь неправильные действия – в футболе этого не прощают. Но здесь мы все – команда. Смолов же не бил пять пенальти хорватам. Он извинился перед командой, перед болельщиками. Думаю, многие люди это тоже понимают.

Куча людей, хейтеров начинают тебя гнобить. Даже если ты забьешь или отобьешь пенальти – тебя гнобят. Это нормальная история, это жизнь. Федя сделал мужской поступок – он извинился в раздевалке, извинился перед страной. Он полностью осознал, что в тот момент, в котором поступил глупо, неправильно.

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