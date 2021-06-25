Бывший игрок сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на YouTube-канале «Коммент. Шоу» пошутил на тему своего возвращения в национальную команду.

— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — в шутку сказал Константин Генич.

— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. В октябре 2018-го голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде.