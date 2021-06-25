Акинфеев — о сборной России: «Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как Генич»
14:56
Бывший игрок сборной России, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на YouTube-канале «Коммент. Шоу» пошутил на тему своего возвращения в национальную команду.
— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — в шутку сказал Константин Генич.
— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. В октябре 2018-го голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде.
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