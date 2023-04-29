Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

29 апреля, 16:06

Ахметов — об отказе сборной России от турнира ЦАФА: «Лучше отдохнуть, играть в жару не каждый захочет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о решении РФС отказаться от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Отказ сборной от участия в турнире ЦАФА? Двоякие чувства. Мне кажется, лучше отдохнуть в этой ситуации, потому что играть в жару не каждый захочет, и не дай Бог получишь травму. Это большой риск. Наверное, лучше отдохнуть, а уже на следующем сборе проводить игры», — приводит Sport24 слова Ахметова.

Турнир ЦАФА пройдет в Узбекистане и Киргизии с 9 по 21 июня.

Российские клубы и сборная отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-ilzat-akhmetov-ob-otkaze-sbornoy-rossii-ot-turnira-cafa-luchshe-otdokhnut-tam-zhara-i-mozhno-poluchit-travmu
Ильзат Ахметов
Сборная России по футболу
5
1
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сушить весла не нужно. Международные федерации продолжают вставать на сторону России
В РФБ рассказали о планах подготовки сборной России после недопуска до отбора на Евробаскет-2025
Роднина заявила, что МОК в вопросе допуска россиян выходит за рамки олимпийского движения
МИД отдал приоритет спортивному сотрудничеству со странами ШОС, БРИКС и СНГ
Свищев: «Унизительные справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться»
Носов: «Я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Митрофанов: «Отношения с УЕФА такие же, хуже не стали»
Митрофанов — о сборной: «Ведем переговоры с рядом федераций о проведении товарищеских матчей»
Отношения с УЕФА, работа Каманцева, возвращение пива: интервью генерального секретаря РФС Митрофанова
Семак: «Глобально я не считаю переход России в АФК катастрофой»
Сорокин — о переговорах с УЕФА: «Изменений мы с вами не видим»
Сорокин допустил, что РФС вернется к вопросу перехода в Азию: «Позиция УЕФА не меняется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев сравнил работу Карпина в сборной с режиссером, который не знает, состоится ли премьера

Федерация футбола ОАЭ проводит переговоры с РФС по организации матча со сборной России
Новости
RSS RSS
Все новости