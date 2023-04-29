Ахметов — об отказе сборной России от турнира ЦАФА: «Лучше отдохнуть, играть в жару не каждый захочет»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов поделился мнением о решении РФС отказаться от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Отказ сборной от участия в турнире ЦАФА? Двоякие чувства. Мне кажется, лучше отдохнуть в этой ситуации, потому что играть в жару не каждый захочет, и не дай Бог получишь травму. Это большой риск. Наверное, лучше отдохнуть, а уже на следующем сборе проводить игры», — приводит Sport24 слова Ахметова.

Турнир ЦАФА пройдет в Узбекистане и Киргизии с 9 по 21 июня.

Российские клубы и сборная отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.