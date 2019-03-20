Ахметов назвал имя лучшего футболиста России на данный момент

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов считает хавбека "Локомотива" Антона Миранчука лучшим футболистом в стране на данный момент. 21-летний спортсмен рассказал об этом в интервью пресс-службе РФС.

Ахметов получил вызов в сборную перед матчами отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).

– Как настраиваешь себя на матчи?

– Обычно настраиваюсь. Нет какого-то определенного ритуала, просто внутри пытаюсь разжечь в себе огонь и с первых минут активно действовать на поле.

– Кто по твоему мнению, лучший футболист России на данный момент?

– На данный момент, считаю, что Антон Миранчук. После паузы показывает хороший футбол. Очень мне нравится.

– Чем увлекаешься помимо футбола?

– Особо ничем. Стараюсь прогуляться, книжку почитать. Стараюсь восстанавливаться больше и больше времени уделять футболу, – сказал Ахметов.

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