Агкацев считает рабочим моментом свой сейв после удара с центра поля в матче с Брунеем
Вратарь сборной России Станислав Агкацев поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против Брунея (11:0).
— Как тебе игра?
— Очень рад дебютировать за сборную на своем стадионе (Агкацев выступает за «Краснодар» — Прим. «СЭ»). Получилась игра с большим количеством голов. Зрители ушли домой довольные.
— Вайб другой по сравнению с матчами «Краснодара»?
— Конечно, атмосфера совсем другая. Чувствовалось отличие.
— Что было в моменте, когда чуть не пропустили?
— Видел, что он (игрок сборной Брунея — Прим. «СЭ») разбегается и собирается бить. Я стоял высоко. Он хорошо пробил.
— В соцсетях это чуть ли не мегасейвом называют.
— Спасибо.
— Вы бы как описали?
— Просто рабочий момент.
— Что делать вратарю, когда большую часть времени он просто ходит по полю?
— Держать концентрацию.
— Как не замерзнуть в такую погоду?
— Теплее одеваться.
Этот матч стал дебютным для 22-летнего голкипера в национальной команде. Он появился на поле после перерыва.
Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).
19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.