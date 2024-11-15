Агкацев считает рабочим моментом свой сейв после удара с центра поля в матче с Брунеем

Вратарь сборной России Станислав Агкацев поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против Брунея (11:0).

— Как тебе игра?

— Очень рад дебютировать за сборную на своем стадионе (Агкацев выступает за «Краснодар» — Прим. «СЭ»). Получилась игра с большим количеством голов. Зрители ушли домой довольные.

— Вайб другой по сравнению с матчами «Краснодара»?

— Конечно, атмосфера совсем другая. Чувствовалось отличие.

— Что было в моменте, когда чуть не пропустили?

— Видел, что он (игрок сборной Брунея — Прим. «СЭ») разбегается и собирается бить. Я стоял высоко. Он хорошо пробил.

— В соцсетях это чуть ли не мегасейвом называют.

— Спасибо.

— Вы бы как описали?

— Просто рабочий момент.

— Что делать вратарю, когда большую часть времени он просто ходит по полю?

— Держать концентрацию.

— Как не замерзнуть в такую погоду?

— Теплее одеваться.

Этот матч стал дебютным для 22-летнего голкипера в национальной команде. Он появился на поле после перерыва.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.