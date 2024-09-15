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Станислав Агкацев: «Пора ли в сборную? Не мне судить»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем возможном вызове в сборную России.

— «Краснодар» идет по «графику Ивича». Что случилось?

— Нам нужно было время войти в сезон, сыграться, у нас много новичков. Первое время не было нужного результата, потом пошло хорошо. Сейчас мы делаем все, чтобы это сохранить.

— Ты на связи с Кафановым по поводу сборной?

— По поводу сборной ни разу не общался.

— А вообще?

— Периодически общаемся.

— Как думаешь, пора в сборную?

— Не мне судить.

22-летний Агкацев является воспитанником «Краснодара», за основную команду он выступает с 2020 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах, пропустив 3 мяча.

Сборная России по футболу
ФК Краснодар
Виталий Кафанов
Станислав Агкацев
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