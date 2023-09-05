Агкацев поделился эмоциями от вызова в сборную России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие матчи команды в сентябре.

— Какие эмоции?

— Всегда приятно приезжать в сборную.

— Что знаете о сборной Египта?

— Сегодня перед тренировкой была теория. Посмотрели, как играет соперник. Все идет по плану. Настрой в таких матчах всегда должен быть на победу.

— Авторитет Сафонова настолько велик, что его нельзя сдвинуть?

— Мне кажется, нет. Нельзя сказать, что кого-то невозможно сдвинуть.

7 и 11 сентября сборная России сыграет против олимпийской команды Египта, а 12-го сентября россияне встретятся в гостях с Катаром.

Сборная России: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр