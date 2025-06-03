Агкацев не примет участия в матчах сборной России с Нигерией и Белоруссией

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев из-за повреждения не сыграет в BetBoom матчах сборной России с Нигерией и Белоруссией, сообщается на сайте РФС.

«Агкацев прибыл в сборную с небольшим дискомфортом перегрузочного характера. Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», — говорится в сообщении.

Сборная России 6 июня сыграет с Нигерией. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. 10 июня национальная команда в Минске встретится с Белоруссией. Старт — в 14.30 мск.