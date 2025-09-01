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1 сентября 2025, 16:46

Агкацев и Кривцов не сыграют в матчах против Иордании и Катара

Алина Савинова

Футболисты «Краснодара» Станислав Агкацев и Никита Кривцов не примут участия в товарищеских матчах сборной России против Иордании и Катара, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Отмечается, что вратарь и полузащитник получили микроповреждения в матчах за «быков». Агкацева заменит голкипер «Рубина» Евгений Ставер, который присоединится к сборной в понедельник вечером.

Национальная команда России 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а 7 сентября в Эр-Райяне — с Катаром. 31 августа футболисты российской сборной провели первую тренировку перед товарищескими матчами.

Источник: https://t.me/teamrussia/10268
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