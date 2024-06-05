Агент Захаряна рассказал, когда россиянин вернется в Испанию

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Просто простуда, он лечится. Сейчас у Арсена отпуск, он проводит его по своему усмотрению. Наверное, в конце месяца уже улетит в Испанию», — сказал Голубин «СЭ».

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит товарищеский матч сборной России против Белоруссии из-за простуды.

Матч Белоруссия — Россия состоится 7 июня в Минске на национальном стадионе «Динамо», который вмещает 22 246 зрителей. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

(Софья Грецкая)