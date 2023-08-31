Агент Юшина высказался о дебютном вызове футболиста в сборную России

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Урала» Александра Юшина, высказался о дебютном вызове футболиста в сборную России.

«Любой амбициозный спортсмен вне зависимости от вида спорта мечтает играть в сборной страны. Саша здесь не исключение. Я уверен, что он мечтал попасть в сборную, и рад этому. Отмечу, что он не ждал вызова, а работал над тем, чтобы получить его. Только своей работой он мог обратить на себя внимание. Приглашение в сборную — это как раз результат его работы», — приводит слова Бакулина Metaratings.ru.

28-летний Юшин выступает за «Урал» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.