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Сегодня, 14:03

Агент Тюкавина сообщил, что футболист прибыл в Краснодар

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Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил о приезде своего клиента — нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в расположение сборной России.

«Костя уже в Краснодаре, он в расположении сборной. Готовится к предстоящим матчам. Логистика не проблема, с этим ничего не поделаешь. Сборная есть сборная», — сообщил агент «РБ Спорт».

9 ноября форвард вынужден был замениться в матче 15-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) из-за мышечной травмы спины.

Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Брунеем в Краснодаре (15 ноября) и с Сирией в Волгограде (19 ноября).

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
Сборная России по футболу
Алексей Сафонов
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