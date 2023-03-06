Агент Шпинев заявил, что приезд Миранчука в сборную России зависит от «Торино» и Федерации футбола Италии

Агент Вадим Шпинев предположил, сможет ли полузащитник «Торино» Алексей Миранчук приехать в расположение сборной России на мартовский сбор.

«Поедет Алексей в сборную или нет, зависит не от меня и не от футболиста. Это должны решать тренерский штаб сборной России, Российский футбольный союз, футбольный клуб «Торино» и Федерация футбола Италии, поскольку ассоциации ведут переговоры между собой», — приводит «РБ Спорт» слова Шпинева.

Ранее стало известно о том, что Миранчук попал в расширенный состав национальной команды России на мартовский сбор. Последний раз полузащитник вызывался в сборную страны в ноябре 2021 года.