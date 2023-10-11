Агент Сафонов: «Камерун убиваться не будет в матче с Россией, можем и обыграть их»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что футболистам сборной России в матче с Камеруном может помочь прохладная погода.

«Камерун — добротная команда, много футболистов играет в топовых европейских чемпионатах. На таких профессионалов может повлиять московская прохлада. У нас тоже приехали ребята из Европы, но должна быть какая-то сыгранность, а мы собираемся от случая к случаю. Можем ли рассчитывать на ничью с Камеруном? Убиваться из них никто не будет, особенно ребята из ведущих европейских команд. Федерация определенные средства получила, согласилась на этот матч — приедут, отработают деньги. Можем и обыграть их», — цитирует Сафонова Legalbet.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.