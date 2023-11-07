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Агент Помазуна — о невызове футболиста в сборную: «Илья входит в тройку лучших вратарей России»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал невызов футболиста на товарищеский матч сборной России против Кубы.

«Хочу поздравить Илью. Он сыграл сотую игру за «Урал». Это тоже достижение. В сборной есть тренер вратарей — Кафанов, наверное, он определяет. Я считаю, что на данный момент Илья входит в тройку лучших вратарей России», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, может ли невызов в сборную выбить вратаря из колеи перед матчем 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Ничего его не выбьет. Он уже опытный, готовый вратарь», — добавил Сафонов.

27-летний Помазун в текущем сезоне выступает за «Урал» на правах аренды из ЦСКА. Он провел 18 матчей за екатеринбургскую команду, в которых пропустил 25 голов.

20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч состоится в Волгограде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pomazuna-o-nevy-zove-v-sbornuyu-il-ya-vhodit-v-trojku-luchshih-vratarej-rossii/
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