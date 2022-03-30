Агент Кучаева заявил о мечте футболиста сыграть за сборную России в официальном матче

Александр Клюев, агент полузащитника «Рубина» Константина Кучаева, в беседе с корреспондентом «СЭ» заявил о мечте игрока сыграть за сборную России в официальном матче.

«У Кости остались положительные впечатления после вызова в национальную команду. Он очень счастлив, что вернулся в сборную спустя долгое время. Костя усердно трудится, делает все, чтобы достичь своей цели. Он, как, наверное, каждый футболист нашей страны, мечтает дебютировать за национальную сборную в официальном матче», — сказал Клюев «СЭ».

Напомним, Кучаев выступает за «Рубин» с января 2022 года на правах аренды. Полноценный контракт с игроком принадлежит московскому ЦСКА.