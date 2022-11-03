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Сегодня, 20:29

Агент Пиняева отреагировал на включение игрока в расширенный состав сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Сергея Пиняева Павел Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал включение игрока в главную сборную России.

«Это отлично. Мы должны все радоваться за Пиняева. Рад за Серегу. Все хорошо, будем надеяться и верить в него в сборной», — сказал Андреев корреспонденту «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав на товарищеский матч с Таджикистаном. Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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