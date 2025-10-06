Агент нападающего ЦСКА Мусаева заявил, что игрок пропустит октябрьский сбор сборной России из-за травмы

Агент Таймаз Харханов, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал состояние здоровья футболиста.

24-летний нападающий был заменен на 7-минуте матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«У Тамерлана повреждение задней поверхности бедра. Некоторое время он пропустит. В сборную России он не поедет», — сказал Хархаров «СЭ».

Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.