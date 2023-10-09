Агент Миранчука рассказал, когда игрок прибудет в расположение сборной России

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал «СЭ», когда футболист прибудет в расположение сборной России.

«Алексей Миранчук прилетит в расположение сборной России сегодня вечером», — сказал Шпинев «СЭ».

В последний раз Миранчук выходил на поле в матче 6-го тура серии А против «Вероны» (1:0), который прошел 27 сентября.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.