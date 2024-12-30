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30 декабря, 23:00

Кузьмичев: «Леша Миранчук с удовольствием приезжает в сборную, несмотря на логистику»

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Известный российский агент Владимир Кузьмичев рассказал, как «Атланта Юнайтед» воспринимает вызовы полузащитника Алексея Миранчука в сборную России.

«Мы не знаем, как они воспринимают это в душе. Но с точки зрения профессионализма все воспринимается правильно. Есть официальные окна на международные игры, приходит вызов из РФС, поэтому клуб спокойно отпускает игрока. А Алексей с удовольствием, несмотря на сложность логистики, приезжает в национальную команду, — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В ноябре Миранчук прилетал в Россию, чтобы сыграть за национальную команду в матчах против сборных Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

За «Атланту» Миранчук выступает с минувшего лета.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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