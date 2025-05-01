Агент Клюев сообщил, что Головин поедет в сборную, если будет полностью здоров

Александр Клюев, агент полузащитника футбольного клуба «Монако» Александра Головина, заявил, что футболист примет вызов в сборную России на июньские матчи при условии полного восстановления здоровья.

«Саша еще не до конца восстановился, у него еще побаливают мышцы, поэтому он еще восстанавливается. А дальше посмотрим. Поедет ли он в июне в сборную, если поступит вызов? Как сказал Валерий Георгиевич Карпин, если будет полностью здоров, то поедет», — сказал Клюев РИА «Новости».

В сезоне-2024/25 Головин сыграл в 29 матчах, забив 3 мяча и сделав 1 голевую передачу. Из-за травм он пропустил 12 игр.

В июне сборная России проведет два товарищеских матча: 6 июня в Москве состоится игра с командой Нигерии, а 10 июня в Минске пройдет встреча со сборной Белоруссии.