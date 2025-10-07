Футбол
Сегодня, 11:00

Агент Кучаева о вызове игрока в сборную России: «Большой привет Корнееву, разбирается»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в разговоре с «СЭ» высказался о вызове игрока на октябрьские матчи сборной России.

«В перезапуске карьеры Кости не малая заслуга Валерия Карпина. Большая благодарность ему, тренерскому штабу «Ростова» и руководству — они поверили, дали шанс. От вызова в сборную Костя чувствует себя великолепно. Был ряд экспертов, которые называли Константина сбитым летчиком. Один из таких — Игорь Корнеев. Большой привет ему, разбирается», — сказал Кучаев «СЭ».

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

