Агент Гурцкая призвал уволить с поста спордиректора РФС Лексакова из-за ситуации со Сперцяном

Агент Тимур Гурцкая во время товарищеского матча «Краснодар» — «Легия» резко высказался о том, почему хавбек «быков» Эдуард Сперцян не выступает за сборную России.

«Спортивного директора сборной России (Лексаков Андрей. — Прим. «СЭ»), конечно, надо бы уволить за Сперцяна. То, что сборная России с таким дефицитом игроков пропустила его, а парень уезжает играть за Армению. Он почему-то в молодежные сборные не вызывался, но перед Арменией хорошо выглядел в «Краснодаре-2», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На счету 21-летнего Сперцяна 7 матчей за сборную Армении и один забитый мяч.

За «Краснодар» в нынешнем сезоне он сыграл в 18 встречах, где забил три гола и сделал четыре результативные передачи.