Агент Головина: «Он всегда с удовольствием приезжает в сборную России»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии игрока в тренировочном сборе сборной России.

— У сборной России на октябрь нет соперника. Собирается ли Головин приезжать в национальную команду?

— Александр постоянно говорит, что он всегда с удовольствием приезжает в расположение сборной. Остальное будет решать тренерский штаб. Если они посчитают нужным, чтобы Александр был на сборе, то он с удовольствием прилетит в Россию, — сказал Клюев «СЭ».

Сбор национальной команды начинается 7 октября в Новогорске.

Ранее «СЭ» сообщал, что РФС отменит октябрьский сбор сборной России, если не будет найден соперник для товарищеского матча