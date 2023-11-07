Агент Глебова: «В сборную вызвали всех сильнейших, Данил один из них»

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, высказался о вызове игрока в сборную России.

«Глебова вызвали закономерно. Он капитан команды РПЛ, лидер. Данил давно себя зарекомендовал, является одним из лучших на своей позиции в стране. Сейчас в сборную вызвали всех сильнейших, Глебов один из них», — приводит «РБ Спорт» слова Банатина.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».