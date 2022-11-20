Агент Джикии заявил о готовности футболиста сыграть с Узбекистаном

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» рассказал о повреждении футболиста.

«Он тренировался и готовился в общей группе перед игрой с Узбекистаном. Надеемся, что он получит определенно игровое время сегодня — доктора и тренера это решат. Насколько я знаю, в Узбекистане поле хорошего качества. Он не был готов в матче с Таджикистаном из-за воспаления, сейчас уже реабилитировался. Состояние гораздо лучше», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее футболист пропустил товарищеский матч России с Таджикистаном, который прошел 17 ноября и завершился со счетом 0:0. Игрок получил травму 12 ноября из-за чего не смог участвовать в этой встрече.

Сегодня, 20 ноября, россияне сыграют с Узбекистаном в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.