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Сегодня, 11:58

Агент Джикии заявил о готовности футболиста сыграть с Узбекистаном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» рассказал о повреждении футболиста.

«Он тренировался и готовился в общей группе перед игрой с Узбекистаном. Надеемся, что он получит определенно игровое время сегодня — доктора и тренера это решат. Насколько я знаю, в Узбекистане поле хорошего качества. Он не был готов в матче с Таджикистаном из-за воспаления, сейчас уже реабилитировался. Состояние гораздо лучше», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее футболист пропустил товарищеский матч России с Таджикистаном, который прошел 17 ноября и завершился со счетом 0:0. Игрок получил травму 12 ноября из-за чего не смог участвовать в этой встрече.

Сегодня, 20 ноября, россияне сыграют с Узбекистаном в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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