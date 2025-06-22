Африканский артист заявил, что пообщался с РФС по поводу организации матча между сборными России и Ганы

Африканский художник и дизайнер Ксандер Пратт в разговоре с «СЭ» предложил проведение товарищеского матча между сборными России и Ганы.

— На Форуме я общался с парнями из РФС. Они спрашивали, почему бы не организовать футбольный матч между сборными. Уверен, Гана и Россия должны сыграть товарищеский матч. Это будет рубка!

— Кто главная звезда сборной Ганы на сегодня?

— Я! А если серьезно, особо не слежу за футболом. Мне больше нравится то, что футбол создает: он объединяет людей в одну большую семью. Россия и Гана тоже создали бы своеобразную семью!

— Где могла бы состояться такая игра?

— Как в Гане, так и в России. Гана выиграла бы первый матч, Россия — второй. А в третьем все решится, ха-ха, — сказал Пратт «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В 2025 году сборная России уже сыграла товарищеские матчи с двумя африканскими командами: сборной Нигерии (1:1) и Замбии (5:0). В 2022 году россияне провели товарищеские встречи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.