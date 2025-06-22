Футбол
22 июня, 10:03

Африканский артист заявил, что пообщался с РФС по поводу организации матча между сборными России и Ганы

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Африканский художник и дизайнер Ксандер Пратт в разговоре с «СЭ» предложил проведение товарищеского матча между сборными России и Ганы.

— На Форуме я общался с парнями из РФС. Они спрашивали, почему бы не организовать футбольный матч между сборными. Уверен, Гана и Россия должны сыграть товарищеский матч. Это будет рубка!

— Кто главная звезда сборной Ганы на сегодня?

— Я! А если серьезно, особо не слежу за футболом. Мне больше нравится то, что футбол создает: он объединяет людей в одну большую семью. Россия и Гана тоже создали бы своеобразную семью!

— Где могла бы состояться такая игра?

— Как в Гане, так и в России. Гана выиграла бы первый матч, Россия — второй. А в третьем все решится, ха-ха, — сказал Пратт «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В 2025 году сборная России уже сыграла товарищеские матчи с двумя африканскими командами: сборной Нигерии (1:1) и Замбии (5:0). В 2022 году россияне провели товарищеские встречи с командами Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

С февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

  ёzhic8

    В аббревиатуре ПЭМФ нет ничего про клоунов, а их там процентов 90

    22.06.2025

  Valekka

    "Парни из РФС" общаются хрен знает с кем на предмет организации матча сборных!!!!!!!!! В этот раз Бухаев и Калинин даже собственную тупость ещё большей тупостью накрыли.Хотя кого это может удивить!! ------------------------------------------------------------ " А если серьёзно,я не слежу за футболом"!!!! Вообще СЭ ещё существует,как издание или это фиктивный сброд монетизирования умалишённых??!!

    22.06.2025

  36

    Нафига семья такая.Лучше буду сиротой

    22.06.2025

  Millwall82

    ага, Марио и Луиджи хватит, что бы договориться с сб. Италии)

    22.06.2025

  МаратХ

    Немного погодя пухляш Митрофанов расскажет, что Гана хочет сыграть со сборной России

    22.06.2025

  Liechtenstein Air Force

    Вот это хорошо! Вот это правильно! Нужно еще где-нибудь отловить южноамериканского сантехника и пообщаться с ним о матче со сборной Аргентины.

    22.06.2025

  Павел Леонидович

    ну предложил и предложил)

    22.06.2025

  Владимир Горницкий

    Судя по тому, что одним из соавторов этого текста является шеф отдела эсклюзивной информации, это интервью с зимбамвийским художником-авангардистом (забавно, что соавторы даже не потрудились перевести на русский слово artist в заголовке), работающим в Марокко и предлагающим организовать матчи сборной России со сборной Ганы, содержит эксклюзивную информацию. А по-моему, это просто болтовня "артиста", которыя явно валял дурака, общаясь с неквалифицированными журналистами из России.

    22.06.2025

