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Сегодня, 12:14

Адиев: «Сборная существует не для рекордов, но учитывая вклад Дзюбы, его вызов выглядел бы достойно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о невызове в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Тяжело судить о сборной Брунея. Мне интересен этот матч с тренерской точки зрения. Дзюба? Я согласен, что сборная существует не для рекордов. Но учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, выглядело бы достойно, если бы его вызвали, чтобы он попытался побить рекорд и красиво ушел», — сказал Адиев «СЭ».

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.

Артем Дзюба
Магомед Адиев
Футбол
Сборная России по футболу
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