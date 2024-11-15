Адиев: «Сборная существует не для рекордов, но учитывая вклад Дзюбы, его вызов выглядел бы достойно»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о невызове в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Тяжело судить о сборной Брунея. Мне интересен этот матч с тренерской точки зрения. Дзюба? Я согласен, что сборная существует не для рекордов. Но учитывая вклад Дзюбы в российский футбол, выглядело бы достойно, если бы его вызвали, чтобы он попытался побить рекорд и красиво ушел», — сказал Адиев «СЭ».

Товарищеская игра Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.