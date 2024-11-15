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Сегодня, 14:32

Абдразаков исполнит гимн России перед матчем сборной против Сирии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный артист РФ Аскар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем сборной против Сирии.

«Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем с командой Сирии», — приводит ТАСС сообщение департамента мероприятий РФС.

Сборная России проведет товарищеский матч против Сирии в Волгограде в следующий вторник, 19 ноября. В пятницу команда Валерия Карпина в Краснодаре примет сборную Брунея.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
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