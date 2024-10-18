Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:46

Абаев считает, что сборная России должна играть с любыми соперниками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России по товарищеским матчам.

— Сборная в любом случае должна играть и собираться. Конечно, сейчас поиск соперника — это проблема. Я сам связан с юношеской национальной командой, поэтому знаю, что она действительно есть.

Можно попробовать договориться с Казахстаном или Узбекистаном, но пока приходится выбивать из того, что есть. Но играть надо. Лучше играть с Брунеем? На мой взгляд, да. Лучше играть, чем не играть, — приводит слова Абаева Metaratings.

В октябрьскую международную паузу сборная России могла сыграть с Пакистаном, но в итоге матч не состоялся. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

Источник: Metaratings
Илья Абаев
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости