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Сегодня, 14:07

Абаев — о Бугаеве: «Печально. По молодости у него возникали проблемы с режимом»

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Алексей Бугаев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Бывший игрок «Торпедо» и «Локомотива» Илья Абаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на приговор сроком на 9,5 года бывшему защитнику сборной России Алексея Бугаева.

«Печально, что такое произошло с человеком. Честно говоря, уже давно потеряли с ним связи. По-моему, даже никто и не общался с ним. Поэтому не знаю, чем он занимался и как жил после футбола. Когда с ним пересекался, мы были еще совсем молодые, понятно, что ни о каких наркотиках речи и не шло. Какие-то проблемы с режимом по молодости у него возникали, но одно дело — проблемы с режимом, а другое — срок и такие обвинения», — сказал Абаев «СЭ».

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.

За свою карьеру Бугаев выступал за «Торпедо», «Томь», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России защитник провел 7 матчей.

Александр Абустин

Алексей Бугаев
Илья Абаев
Сборная России по футболу
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