«А как мы хотим обыгрывать Бельгию?» Черчесов — об игроках ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду был вызван только один игрок из ЦСКА.
— В ЦСКА только Фернандес достоин сборной? Там есть еще Обляков, Дивеев...
— И Чалова не назвали, у которого травма. Могу и Кучаева добавить, который вызван в молодежную сборную. Мы два раза на прошлой неделе встречались с главным тренером этой команды Михаилом Галактионовым. У них тоже два важных матча, в случае успеха будут претендовать на первое место в группе. Вы назвали две фамилии — им надо немножко добавлять, чтобы соответствовать сборной. А вас устраивает их игра? — обращается Черчесов к журналисту, задавшему вопрос.
— Согласен, Облякову стоит добавить.
— А Дивееву?
— В ЦСКА есть проблемы с обороной.
— Вот видите. А как мы хотим обыгрывать Бельгию? (Константин Алексеев)