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«А как мы хотим обыгрывать Бельгию?» Черчесов — об игроках ЦСКА

19:15
Станислав Черчесов. Фото Instagram.
Станислав Черчесов. Фото Instagram.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду был вызван только один игрок из ЦСКА.

— В ЦСКА только Фернандес достоин сборной? Там есть еще Обляков, Дивеев...

— И Чалова не назвали, у которого травма. Могу и Кучаева добавить, который вызван в молодежную сборную. Мы два раза на прошлой неделе встречались с главным тренером этой команды Михаилом Галактионовым. У них тоже два важных матча, в случае успеха будут претендовать на первое место в группе. Вы назвали две фамилии — им надо немножко добавлять, чтобы соответствовать сборной. А вас устраивает их игра? — обращается Черчесов к журналисту, задавшему вопрос.

— Согласен, Облякову стоит добавить.

— А Дивееву?

— В ЦСКА есть проблемы с обороной.

— Вот видите. А как мы хотим обыгрывать Бельгию? (Константин Алексеев)

Полностью интервью Станислава Черчесова читайте здесь

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