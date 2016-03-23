Артем Дзюба: "Всех нас ругали в детстве. Но особенно часто – Березуцких"

Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что его регулярно ругали в детстве, отпустив при этом шутку в адрес братьев Березуцких. Правда, наставник национальной команды Леонид Слуцкий вступился за подопечных, играющих у него в ЦСКА. Сегодня в отеле "Шератон", где в преддверии товарищеских матчей с Литвой и Францией базируется наша национальная команда, в рамках международного фестиваля "Большие звезды светят малым" и проекта РФС "Поиск талантов" состоялась совместная презентация проекта "Сборная России зажигает звезды на небосклоне ДФЛ" с участием главного тренера Леонида Слуцкого и игроков – Олега Шатова, Юрия Лодыгина, Артема Дзюбы, Алана Дзагоева, Романа Широкова, Александра Кокорина, Александра Кержакова, Маринато Гильерме, Ильи Максимова, Дениса Глушакова, Василия и Алексея Березуцких. Также на мероприятии присутствовал вице-президент РФС Никита Симонян.



– Часто ли вас ругали в детстве? – вопрос Дзюбе от детей.

– Да всех нас, футболистов, наверное, ругали. Но особенно часто Березуцких – и ругали, и били, и поджигали.

– Березуцкие в детстве еще не очень хорошо горели, – с улыбкой заметил Слуцкий.